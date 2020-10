Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație din California au distrus peste 1,6 milioane de hectare in 2020, fiind un nou record, au anunțat, duminica, reprezentanții autoritații statele de protecție imporiva incendiilor, scrie...

- Calitatea aerului in cinci orase importante din statul american Oregon a atins recorduri negative, suprafata intregului stat fiind acoperita de o perdea de fum provenita de la incendiile de vegetatie care au cuprins aproape 2 milioane de hectare, conform autoritatilor de mediu si forestiere din acest…

- Flacarile mistuitoare continua sa se intinda peste coasta de vest a SUA. Acestea au ars aproximativ 3,2 milioane de acri in California, o zona mai mare decat statul Connecticut, relateaza Reuters. Incendiile din Oregon, California și Washington a distrus mii de case și o jumatate de duzina de orașe…

- Echipele de salvatori urmeaza sa reia cautarea supravietuitorilor duminica printre ruinele innegrite lasate in urma de incendiile masive de vegetatie declansate in trei state din vestul SUA, unde sute de mii de hectare au fost parjolite in ultimele saptamani, autoritatile avertizand asupra riscului…

- Flacarile au devastat peste 8.000 de kilometri patrati in California, o suprafata aproape de 80 de ori mai mare decat cea a Parisului, fortand numerosi localnici sa-și paraseasca locuințele și sa fuga din fata incendiilor care nu au mai avut o astfel de amploare din 1987, au precizat luni pompierii,…

