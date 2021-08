Circa 2.000 de locuitori ai statului american California au fost chemati miercuri sa-si paraseasca "imediat" locuintele pe fondul apropierii incendiului Dixie, cel mai mare izbucnit in California acest an, informeaza AFP. Foto: (c) Fred Greaves/REUTERS "Daca ati ramas, trebuie sa plecati spre est, imediat", a postat pe Twitter departamentul serifului din Plumas County, adresandu-se locuitorilor oraselor Greenville si Chester. Foto: (c) Fred Greaves/REUTERS "Daca nu puteti pleca... refugiati-va pe terenul de baseball al liceului din Chester", se adauga in mesaj. ​​​​​​​​​​​​​​Foto: (c) Fred…