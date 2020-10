Stiri pe aceeasi tema

- ​Petrolul Ploiesti și CSM Slatina au încheiat la egalitate, scor 1-1, restanta din etapa a șaptea a Ligii a II-a. Tot miercuri, formațiile Csikszereda Miercurea Ciuc și Farul Constanța au obținut câte trei puncte. La Ploiești, Buhaescu a deschis scorul pentru Petrolul ('69),…

- Rezultate din meciurile restante din etapa a VII-a a Ligii a II-aRezultate inregistrate in partidele disputate, miercuri, in etapa a VII-a a Ligii a II-a: ACS ASU Politehnica Timisoara - AFC Dunarea 2005 Calarasi 1-1 SCM Gloria Buzau - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1CS…

- FCU Craiova intalneste sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Municipal“, pe Rapid, in etapa a 7-a din Liga 2. Pentru acest derbi, CCA a desemnat o brigada compusa din centralul Adrian Viorel Cojocaru (Galati), asistentii Cosmin Vatamanu si Mihaita Necula (ambii din Bucuresti) si rezerva Sorin Costreie…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a VI-a din Liga II:Dunarea Calarasi - Aerostar 3-2 Csikszereda Miercurea Ciuc - ACS ASU Politehnica Timisoara 2-0 Farul Constanta - FC Metaloglobus Bucuresti 1-2Clubul Sportiv Muncitoresc Resita - AFC Unirea…

- ​​Prima înfrângere a celor de la Rapid București în acest sezon de Liga 2 a venit în fața nou-promovatei Comuna Recea (echipa aflata la prima victorie). Giuleștenii au pierdut, în deplasare, scor 2-1, și ramân cu 10 puncte (la un punct în spatele lidereului…

- Rezultatele etapei a 2-a : Sambata, 5 septembrie: Turris-Oltul Turnu Magurele – Metaloglobus Bucuresti 2-2, Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 3-1, Dunarea Calarasi – Comuna Recea 3-0, Farul Constanta – Aerostar Bacau 1-0, FC Rapid – Pandurii Targu Jiu 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – FCU Craiova…

- Dunarea Calarași a câștigat la scor de neprezentare (3-0) meciul jucat împotriva celor de la Comuna Recea, contând pentru etapa a doua din Liga 2 la fotbal. S-au disputat de la ora 11:00Calarași - Recea 3-0Concordia Chiajna - Unirea Slobozia 3-1Turnu Magurele -…

- Formațiile Csikszereda Miercurea Ciuc, Dunarea Calarași și Unirea Slobozia (nou-promovata) au obținut, sâmbata, victorii la limita, scor 1-0, în prima etapa din noul sezon de Liga 2.Rezultatele înregistrate sâmbata:Comuna Recea vs Miercurcea Ciuc 0-1CSM Slatina…