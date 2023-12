Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de femei sunt inrolate in armata ucraineana, potrivit unui anunt facut de Ministerul Apararii al Ucrainei, a informat ieri dpa, preluata de Agerpres. Aceasta inseamna putin peste 5% din totalul efectivelor armatei ucrainene. De asemenea, circa 5.000 de femei ucrainene sunt implicate direct…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Grecia anunța ca pune la dispoziție porturile din Marea Egee pentru un coridor alternativ al exporturilor de cereale ucrainene in contextul blocadei rusești la Marea Neagra. Guvernul grec a discutat propunerea sa cu partenerii UE și cu țari terțe, inclusiv Marea Britanie, de…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Fostul ministru britanic al apararii, Ben Wallace, considera ca președintele Volodimir Zelenski ar trebui sa sporeasca mobilizarea in Ucraina. Intr-un comentariu pentru The Telegraph , el a subliniat ca Kievul nu se poate opri nici macar pentru o singura zi. „Varsta medie a luptatorilor de pe front…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a sugerat duminica, 1 octombrie, ca soldații britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ar fi ținte legitime pentru forțele ruse, la fel ca și fabricile germane care produc rachete Taurus in cazul in care acestea ar aproviziona Kievul, transmite…

- Trei nave de marfa au parasit porturile ucrainene de la Marea Neagra duminica dupa ce au fost incarcate, arata datele MarineTraffic. Potrivit Reuters, acestea sint cele mai recente care navigheaza de cind Kievul a inființat „coridor umanitar” temporar, in urma ieșirii Rusiei din acordul care permitea…

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, intr-un

- Maiorul in rezerva și expertul militar ucrainean Oleksiy Getman a explicat pentru HotNews.ro ca peninsula Crimeea este „un loc sacru” pentru Putin și ca, dupa ce aceasta va fi pierduta de ruși, elita politica de la Moscova va trebui sa explice (și nu va putea) eșecul. Iar din acel moment va incepe „procesul…