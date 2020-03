Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data […] Articolul Inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, doua in vestul țarii UPDATE Alte trei cazuri anunțate. rabojul morții a ajuns la 37 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .