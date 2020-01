Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari s-a retras din licitația pentru jucatorii puși pe liber de Gigi Becali. Ilfovenii vor sa se delimiteze de influența patronului de la FCSB și sa inlature orice dubiu privind implicarea lui in numirea lui Mihai Teja. FC Voluntari a fost la un pas sa ii aduca pe Adi Popa (31 de ani), Claudiu…

- Dupa ce a fost decisiv in numirea lui Mihai Teja la FC Voluntari, Gigi Becali direcționeaza aproape toți jucatorii de care vrea sa scape tot catre echipa finului Florentin Pandele: Claudiu Belu, Adi Popa și Joao Moutinho. Niciun mercato in Liga 1 fara ca Bigi Becali sa fie personaj principal. Deși…

- Mutarea lui Adi Popa (31 de ani) la FC Voluntari este realizata intr-o proporție de 90%. Acolo vor merge și Claudiu Belu (26 de ani) și Thierry Moutinho (28 de ani). Gigi Becali a anunțat schimbari importante la nivelul lotului. Patronul a confirmat plecarile lui Salomao, Belu, Moutinho, Alexandru…

- FCSB are in plan sa renunțe la șase jucatori in aceasta pauza de iarna, dupa cum a declarat chiar patronul Gigi Becali. Cel mai important nume care ar urma sa paraseasca echipa este fundașul lateral Cristi Manea, anunța MEDIAFAX.Pe lista se mai afla cinci jucatori, care au fost propuși mai…

- "Mi-au pus sechestru pe avere. Mi-a zis episcopul de la Teleorman sa fac un acatist pentru Sf. Mina. E un sfant care ii ajuta pe pagubiți. Și am facut cinci zile acatist pentru ca așa mi-a zis episcopul, ca nu exista cineva care sa ramana neajutorat dupa ce l-a chemat. Mi-a dat in cap ca judecatoarea…

- FCSB se pregatește de curațenia de iarna, iar Gigi Becali are pe lista de plecari pe care se afla și fundașul Cristi Manea. Viitorul - FCSB se joaca duminica, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Pe lista se afla și fundașul…

- Fundașul dreapta Cristi Manea, 22 de ani, va fi titular cu Voluntari - FCSB, iar Gigi Becali va lua decizia in privința transferului definitiv al acestuia dupa partida din week-end. FC Voluntari - FCSB se va juca sambata, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Fostul director sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a scris, miercuri, la Facebook, ca nu are nicio legatura cu faptul ca Narcis Raducan a plecat de la gruparea patronata de Gigi Becali, potrivit news.ro."Enough is enough! Echipa a ajuns pe ultimul loc in urma infrangerilor cu Voluntari,…