Încă o dovadă că se poate transmite Covid-19 la animale. Două crescătorii de nurci din Olanda, devastate de pandemie Chiar daca mult timp s-a crezut ca noul coronavirus nu se poate transmite de la om la animal, doua crescatorii de nurci din Olanda au fost inchise pentru ca animalele aveau Covid-19. Autoritatile au inchis duminica doua crescatorii de nurci din sudul Olandei dupa depistarea unor animale pozitive la coronavirus, infectate probabil in urma contactului cu oamenii, informeaza Agerpres.Fermele sunt situate la est de Eindhoven, in Brabantul de Nord, una dintre cele mai grav afectate regiuni din Olanda de epidemia de COVID-19, tara in care au decedat 4.400 de persoane si s-au inregistrat 37.000 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au inchis duminica doua crescatorii de nurci din sudul Olandei dupa depistarea unor animale pozitive la coronavirus, infectate probabil in urma contactului cu oamenii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Autoritatile au inchis duminica doua crescatorii de nurci din sudul Olandei dupa depistarea unor animale pozitive la coronavirus, infectate probabil in urma contactului cu oamenii, informeaza AFP.Fermele sunt situate la est de Eindhoven, in Brabantul de Nord, una dintre cele mai grav afectate…

- Federatia olandeza de fotbal (KNVB) a anuntat ca intentioneaza sa opreasca definitiv sezonul competitional, sub rezerva consultarilor cu UEFA. Acest anunț a fost facut dupa ce guvernul Olandei a decis sa prelungeasca interzicerea evenimentelor publice majore cu trei luni, pana la 1 septembrie, din cauza…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a facut apel la autoritatile locale din judet sa gaseasca zone de carantina intrucat multe persoane continua sa se intoarca in tara cu avionul, pe rutele aeriene care au mai ramas inca deschise. Potrivit sursei citate, incepand de vineri,…

- CHIȘINAU, 2 apr. - Sputnik. In ultimele 24 de ore, inca 771 de persoane au fost infectate cu coronavirus in Rusia, ceea ce a adus numarul total de cazuri raportate la nivel național la 3.548, au anuntat oficialii din domeniul sanatatii. De asemenea, alti șase pacienți au decedat, astfel ca…

- Imagini inedite vin duminica din Olanda, unde autoritatile au anuntat sambata inchiderea scolilor pentru o perioada de trei saptamani si au extins duminica masura si la magazinele care vand produse din canabis. Coffeeshopurile sunt una dintre principalele atractii turistice ale Olandei,…

- Trei meciuri din prima liga olandeza, programate in week-end, in sudul tarii, au fost amanate, din cauza coronavirusului, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro.Partidele amanate sunt Willem II Tilburg - Heerenveen, PSV Eindhoven - Emmen si Waalwijk - Groningen. "Serviciile de securitate…

- Primul caz de coronavirus a aparut in Olanda in zona Tilburg, unde muncesc sute de romani. Pacientul a vizitat recent Italia. Reporterul Libertatea de afla la Leeuwarden,Un pacient din Olanda a fost diagnosticat cu coronavirus, maladia care a bagat in sperieți lumea de pe toate continentele. Este primul…