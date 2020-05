Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca 18 pacienți infectați cu coronavirus au DECEDAT: Bilanțul național ajunge la 744 Alte 18 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 744 Deces 727 Femeie, 80 ani, județ Arad. Data internare: 27.04.2020-Spital…

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Noua decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul din Romania a ajuns la 507 morți. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 16 noi decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național ajunge astfel la 498. Iata, mai jos, cea mai recenta lista transmisa de GCS: Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti Data internarii:…

- Alte noua decese au fost inregistrate din cauza noului coronavirus, a anuntat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), totalul persoanelor decedate in tara noastra ajungand la 478. In cursul zilei de luni au mai fost anuntate alte 18 cazuri, numarul total de cazuri de deces pentru aceasta…

- Inca 16 decese din cauza coronavirusului au fost anunțate, joi seara, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul in Romania ajunge la 246 de persoane decedate. Potrivit GCS, un barbat de 83 de ani a murit in Hunedoara. El a fost internat in Secția de Boli infecțioase a Spitalului Municipal Hunedoara…

- Datele despre inca doi pacienți decedați au fost transmise duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de la un camin de batrani din Galați și despre o femeie din Giurgiu.