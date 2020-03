Stiri pe aceeasi tema

- Pâna astazi, 20 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).…

- Doi jucatori ai echipei de baschet Los Angeles Lakers au fost testati pozitiv cu noul virsus Sars-CoV-2, a anuntat, joi, gruparea din California, fara a le face publice numele, potrivit news.ro.Cei doi au fost plasati in carantina, sub supraveghere medicala. Lakers a decis ca toti jucatorii…

- Este vorba despre o femeie de 50 ani, care s-a prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în 17.03.2020 pentru subfebrilitați, slabiciune generala, tuse, greața, cefalee, dureri articulare, a transmis Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj. Femeia a calatorit în Austria…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, Stela Halichidis, a declarat pentru Dela0.ro ca unitatea medicala are o capacitate maxima de testare undeva la 20 de probe pe zi, iar testele se fac doar pentru pacienți. „Aceeași situație se intampla și la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța,…

- RESITA – In continuare, Carasul are un singur caz confirmat de coronavirus, rezultatul femeii de 60 de ani, testate deodata cu tanarul infectat, a iesit negativ! Pacienta de 60 de ani, izolata la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Caraș-Severin este negativa din punct de vedere al infecției…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ,,Va reamintim ca pe teritoriul…

- FOTO – Arhiva Autoritatile judetului Cluj amenajeaza doua spatii de carantina suplimentare in cazul in care va fi nevoie pentru un numar ridicat de persoane suspecte de coronavirus, pe langa locurile pregatite in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. Prefectul judetului Cluj, Mircea…

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.