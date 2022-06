INAUGURAM DOMENIUL CICLOTURISTIC "POARTA TRANSILVANIEI-AREALUL VALEA BUDACULUI".

Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din București vor circula noaptea la un interval de 30 de minute intre orele 22.30-1.00 și 4.00-5.00 și la 60 de minute intre orele 1.00-4.00, iar noile trasee „vor oferi legaturi directe și rapide intre Piața Unirii și cartierele Capitalei”, a transmis Primaria…

- In partea de sus a localitaților Rodna și Maieru apa potabila va fi lipsita de presiune astazi, 20 mai 2022, anunța Aquabis. Se sisteaza apa și in Sarata. Astazi, 20 mai 2022, intre orele 11:45-16:00 se va sista total furnizarea apei in Bistrița, str. Poligonului și strazile adiacente. Masura este…

- Una dintre problemele cu care se confrunta participanții la trafic din Romania, dar și din alte state europene, este lipsa parcarilor sigure și modernizate destinate transportatorilor de marfa. Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin al ministrului Transporturilor,…

- VALIUG – Alimentarea cu gaz și iluminatul public pe Semenic, la stadiul de proiecte indraznețe. Scriem asta deoarece primaria a depus recent pe Programul „Anghel Saligny” un proiect in valoare de aproape 31 de milioane de lei, care prevede introducerea in localitate a rețelei de gaz care sa alimenteze…

- Grupul Orange a anuntat marti rezultatele financiare pentru primul trimestrul al anului 2022, disponibile la 31 martie. Perimetrul de consolidare al grupului de companii contine Orange Romania, Orange Romania Communications si Orange Money. Incepand cu 17 februarie 2022, ca urmare a achizitiei a 54%…

- Un muncitor asiatic, care lucra la sistemul de canalizare din municipiul Tecuci, judetul Galati, a fost prins sub un mal de pamant, la o adancime de circa cinci metri. Victima a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD.

- Intrebat daca Romania va intrerupe legaturile economice cu Rusia, Ciuca a raspuns: “Romania s-a angajat sa respecte si se angajeaza sa respecte toate sanctiunile impuse la nivel international, in conformitate cu deciziile tuturor organismelor din care facem parte”. Intrebat daca este posibila inchiderea…

- COMUNICAT DE PRESA| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: „Modernizarea drumurilor comunale din Alba trebuie sa devina un proiect de importanța județeana” COMUNICAT DE PRESA| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: „Modernizarea drumurilor comunale din Alba trebuie sa devina un proiect de importanța județeana” Rețeaua…