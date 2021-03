Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

- ICCJ a respins definitiv contestatia la executare formulata de fostul finantator al clubului Dinamo, Dragos Savulescu, in care acesta solicita sa-i fie anulata condamnarea de 5 ani si jumatate inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta si Mamaia. Vezi și: Economistul-șef…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie mentine sentința de condamnare la 5 ani și jumatate de inchisoare cu executare in cazul omului de afaceri Dragoș Savulescu, informeaza Agerpres. Dragos Savulescu se afla in libertate in Italia, dupa ce justitia de italiana i-a comutat pedeapsa intr-una cu suspendare.Inalta…

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv contestatia la executare formulata de fostul finantator al clubului Dinamo, Dragos Savulescu, in care acesta solicita sa-i fie anulata condamnarea de 5 ani si jumatate inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Marian Zlotea, politicianul care a fugit in Italia, se afla in custodia autoritaților italiene, dupa ce s-a predat marți seara. El primise o condamnare definitiva la 8 ani și 6 luni de detenție, informeaza digi24 . Avocatul acestuia a mers la Curtea de Apel din Bologna si ar fi oferit informații despre…

- "Prinde-ma daca poți!" Peste 150 de nume se ascund in diverse colțuri ale lumii și autoritațile de la București nu reușesc sa ii aduca acasa. Cine sunt fugarii Romaniei. Paul de Romania, Sebastian Ghița, Dragoș Savulescu, Elan Schwartzenberg, Puiu Popoviciu, Alexander Adamescu, Marko Attila Gabor, Alina…