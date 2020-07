Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 662 de persoane (dintre care 617 adulți și 45 copii). Potivit datelor oficiale, in ultimele 24 de ore, pana vineri, 3 iulie, au fost declarate vindecate și externate…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 652 de persoane (dintre care 607 adulți și 45 copii). De precizat, pana marți, 30 iunie, au fost declarate vindecate și externate 484 de persoane,ceea ce inseamna…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 644 de persoane (dintre care 602 adulți și 42 copii). Pana duminica, 28 iunie, au fost declarate vindecate și externate 484 de persoane.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 632 de persoane (dintre care 591 adulți și 41 copii). Deprecizat ca, de ieri pina azi un singurpacient a fost vindecat și externat. In total, pana vineri, 26…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 585 de persoane (dintre care 546 adulți și 39 copii). Vestea buna este ca, pana in prezent, au fost declarate vindecate și externate 468 de persoane.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 565 de persoane (dintre care 527 adulți și 38 copii). Vestea buna este ca pana la data de 17 iunie, au fost declarate vindecate și externate 462 de persoane.

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 503 de persoane (dintre care 470 adulți și 33 copii). Vestea buna este ca, pana sambata, 30 mai, au fost declarate vindecate și externate 386 de persoane!

- Ea a declarat la Digi 24 ca acesta a intrat in contact cu trei persoane aflate in manastire si care apoi au fost depistate pozitiv la noul coronavirus. Este posibil ca IPS Pimen sa fi luat coronavirusul de la unul dintre cei trei preoti. S-au mai facut teste in cazul a 22 de persoane din manastire,…