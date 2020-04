Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au verificat respectarea restrictiilor de circulatie in sectoarele 2 si 5, unde au aplicat 85 de amenzi in valoare de 240.500 de lei.Politistii din Bucuresti au oprit peste 280 de conducatori auto si legitimate sau verificate la domiciliu peste 300 de persoane. "Pentru nerespectarea…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 11 milioane de lei persoanelor care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In ultimele 24 de ore, 504 autovehicule (cu 1.548 de persoane) au fost preluate, din zonele…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 8.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 13.000.000 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In cursul zilei de 30 martie, aproape 13.000 de politisti au fost la datorie,…

- Peste 200 de sanctiuni in valoare de aproximativ 123.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de catre politistii si jandarmii gorjeni pentru nerespectarea masurilor dispuse privind conditiile in care se poate realiza circulatia persoanelor pe durata starii de urgenta, potrivit Agerpres.…

- La nivelul judetului Constanta, institutiile abilitate de control fac zi de zi actiuni de verificare a respectarii regimului de izolare la domiciliu carantina, transmite Prefectura judetului Constanta. De la intrarea in vigoare a celor trei Ordonante Militare, au fost aplicate, de catre politistii din…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii timișeni au aplicat 457 de sancțiuni contravenționale in valoare de 640.340 de lei pentru nerespectarea masurii privind restricționarea circulației conform Ordonanței Militare. Și jandarmii din Timiș au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 2.800 de…

- Polițiștii din Timiș au dat peste 300 de sancțiuni, in acest weekend, șoferilor indisciplinați. Au retinut 38 de permise de conducere. In perioada 10-12 ianuarie, politistii rutieri au constatat, pe drumurile din Timiș, noua infracțiuni și au aplicat 328 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea…