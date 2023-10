Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la lansarea noilor modele Ford, la fabrica din Craiova, unde a aratat ca este o reușta pentru industria auto romaneasca și ca orice asemenea investitie majora in economia noastra trebuie sustinuta.

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, instituție subordonata Consiliului Județean Salaj, va invita la evenimentul de lansare a romanului grafic interactiv semnat de Mihai I. Grajdeanu ”Momente din Istorie. Vol. III. Iuliu Maniu”. Evenimentul va avea loc joi, 19 octombrie 2023, cu incepere de la…

- Compania spaniola PLD Space a lansat sambata dimineața devreme racheta reutilizabila Miura-1 de pe un amplasament din sud-vestul Spaniei, efectuand prima lansare de racheta complet privata din Europa și oferind speranțe pentru ambițiile sale spațiale blocate, potrivit The Guardian.Testul de lansare…

- Intr-un mic birou din nordul Parisului, jurnaliștii se pregatesc pentru un eveniment rar și marcat drept „oarecum riscant”: lansarea primului nou ziar tiparit in Franța in ultimii 10 ani. Ziarul se numește La Tribune Dimanche și va fi pus in vanzare in acest weekend, relateaza The Guardian. „Odata cu…

- Toti cei 20 de calatori si personalul feroviar s-au autoevacuat in siguranța. Cu detalii purtatorul de cuvant al ISU Bihor, Camelia Roșca: Sursa: Radio Cluj Articolul Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la trenul Regio Arad – Oradea, la intrarea in statia Oradea Vest apare prima data in Radio…

- O clujeanca a povestit experiența groaznica pe care a avut-o pe caile ferate din Romania. A venit de la Oradea la Cluj, o calatorie care trebuia sa dureze 2 ore și jumatate, dar a ajuns la destinație cu 4 ore intarziere, in plina zi caniculara.

- Un tren InterRegio care circula de la București la Constanța a lovit sambata mortal un barbat, intre Baneasa și Pantelimon, potrivit Mediafax.Trenul a staționat la locul accidentului și a acumulat deja o intarziere de peste doua ore. Potrivit CFR SA, in jurul orei 11.50, trenul IR 1881, care…

- Calatorii din trenul Inter Regio 12662, care circula pe relatia Iasi-Bucuresti Nord, au ramas blocati intr-un tunel din apropierea Garii Barnova, dupa ce locomotiva s-a defectat. In aproximativ 30 de minute de la plecarea din statia Iasi, locomotiva s-a defectat in timp ce trenul se afla in tunelul…