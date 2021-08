Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca sunt semnale ca infectia cu varianta Delta ar putea cauza forme mai grave in randul tinerilor. ‘Din pacate, vedem ce se intampla si in Statele Unite.…

- Angela Merkel a spus ca decizia NATO de a se retrage dupa aproape 20 de ani din Afganistan a fost decisa de americani, la adresa carora a lansat grele acuzații. Cancelarul german ii acuza pe americani de haosul din Afganistan, de tragedia, drama afganilor dupa revenirea talibanilor la putere.„Am spus…

- I.P.J. Valcea POLIȚIȘTII DIN VALCEA ACȚIONEAZA ȘI IN ACEST WEEKEND LA REGIMUL RUTIER Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat in aceasta dimineața in jurul orelor 08:50-09:50, pe Drumul Național 64, din localitatea Raureni, județul Valcea pentru prevenirea…

- Pamântul nu a a avut întotdeauna ziua de 24 de ore cu care suntem atât de familiarizați acum. De fapt, felul în care pamântul se rotește nu numai ca determina durata zilei noastre, dar ar fi putut contribui la un aflux de oxigen pe Pamântul timpuriu care a ajutat…

- Nr. 506272 din 28 iulie 2021 NU CONDUCETI DACA SUNTETI OBOSITI Oboseala la volan poate fi cauza unor accidente rutiere cu urmari deosebit de grave Desi recunosc aparitia semnelor specifice de oboseala, multi soferi continua sa conduca, chiar daca cred ca se pot autocontrola si pot evita adormirea la…

- Vaccinul contra Covid-19 de la Pfizer/ BioNTech nu creste riscul de probleme cardiovasculare grave (infarct, AVC sau embolie pulmonara) la persoanele cu varsta de peste 75 de ani, potrivit unui studiu francez oficial facut public luni, informeaza AFP, conform news.ro. Rezultatele acestui studiu…

- Cercetatorii de la Universitatea Johns Hopkins din SUA spun ca pacientii cu boli rare, cum ar fi lupus, dezvolta foarte greu anticorpi impotriva COVID-19, chiar si dupa vaccinare. Explicatia specialiștilor este simpla: terapia cu cortizon limiteaza efectul opitim al vaccinului, conform Mediafax.…