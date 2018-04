Informația pe scurt; CFR Calatori folosește zilnic 800 de vagoane, jumatate fața de acum un deceniu și de zece ori mai puține decat in 1990, an cand și numarul de calatori era de peste șapte ori mai mare. Compania are nevoie cat mai rapid de 150 de vagoane și, pe termen mediu, ar fi nevoie de 30 de locomotive și 300 de vagoane, pentru ca problemele cu aglomerația sa se mai rezolve. Exista 120 de Sageți Albastre, iar acum doi ani nici jumatate nu erau in circulație. CFR promite ca, la anul, 100 dintre ele vor transporta zilnic calatori. Compania naționala spune ca sunt contractate lucrari de…