- Dupa tensionarea situatiei in Zona de Securitate, urmare a interzicerii de catre separatistii din Tiraspol a circulatiei cetatenilor intre cele doua maluri ale Nistrului, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, si ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, au efectuat o vizita in localitatile…

- Accident cumplit, petrecut sambata dimineata pe DM2A, in satul Misleanu, din judetul Ialomita. Soferul unui autoturism a murit la scurt timp dupa ce masina pe care o conducea a izbit violent un autocamion. In urma impactului, o femeiea, pasagera in autoturism, a suferit multilple traumatisme.

- Si-a amenintat consateanul cu un obiect asemanator cu o grenada de lupta de model F-1. Este vorba despre un barbat de 43 de ani din satul Bahrinești, raionul Florești, care a mers la poarta unui gospodar de 54 de ani cu care era in relatii ostile, l-a amenintat si a fugit

- Ieri, 25 mai 2020, in jurul orei 07.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Feribotul care face legatura intre localitațile Molovata - Molovata Noua și Cocieri și-a reluat astazi activitatea, dupa ce nivelul apei in lacul de acumulare al hidrocentralei Dubasari s-a ridicat cu circa 30 de centimetri. Astfel, de astazi este posibila exploatarea feribotului care transporta persoane…

- A descoperit o grenada in timp ce efectua lucrari agricole in camp. Este vorba despre un barbat de 40 de ani din localitatea Mereni, raionul Cimișlia. Oamenii legii au fost alertați ieri, in jurul orei 11:28.

- Inca trei persoane din Republica Moldova au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 64 ani din Chisinau, o femeie de 69 ani din Dubasari, Transnistria, si un barbat de 78 de ani din Tiraspol.

- Un barbat de 47 de ani, originar din raionul Dubasari, a fost reținut de ofițeri pentru furtul unui telefon mobil.Serviciul de garda a inspectoratului a fost alertat de victima, un barbat din Capitala, care a comunicat ca i-a fost sustras un telefon mobil, in timp ce se afla intr-o