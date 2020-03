În plină pandemie de coronavirus, Ruby "a plecat în vacanţă": "Vă invit pe insula mea din sufragerie" Vedeta si-a amenajat un mic colț relaxant, in apartamentul sau. A intins un prosop pe parchet, pe un ecran imens a postat o imagine dintr-o vacanța exotica, a adunat in jurul ei toate ghivecele, apoi și-a imaginat, macar pentru o ora, ca se afla undeva, departe, lipsita de griji: ”Va invit pe insula mea din sufragerie ”, a scris artista pe conturile ei sociale. Fanii i-au trimis sute de aprecieri și au felicitat-o pentru acest joc de imaginație. Ruby, relatie de sase ani Ruby,de sase ani Ruby are o relație de șase ani cu Robert, insa lucrurile nu sunt deloc roz intre ei, ba din contra, se cearta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

