- Sefa Garzii de Mediu, Gabiela Dorojan, a fost schimbata din functie. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat ca in urma discutiei cu Dorojan au ajuns la concluzia ca "este oportun ca aceasta sa nu mai ocupe" functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, are in concesiune un teren intravilan de 500 de metri patrati, dobandit in anul 2014, si detine doua apartamente cumparate in 2009 si, respectiv, in 2014, precum si un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricatie 2002, potrivit declaratiei de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, s-a declarat duminica revoltat de modul in care autoritatile publice locale au pasat responsabilitatea de la unul la celalalt in cazul ursului ranit...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a opri taierile ilegale, acestea reprezentand o problema stringenta, si a subliniat ca montarea de GPS-uri pe masinile care transporta material lemnos este obligatorie.

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, doreste ca personalul silvic sa fie „sprijinit logistic” prin arme letale sau neletale. Ministrul a anunțat ca montarea de GPS-uri pe mașinile care transporta material lemnos este obligatorie. „Voi face, ca ministru, tot ce-mi va sta in putinta…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca va trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele sapte zile, sau programate pentru urmatoarele sapte zile si ca va face o analiza "la sange" a activitatii fiecaruia.…