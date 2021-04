Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 27113 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 869 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Nu au fost raportate noi…

- Doua cadre medicale au fost confirmate cu COVID, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, iar doi bolnavi au decedat, in timp ce rata de infectare continua sa creasca in Timisoara, ajungand, sambata, la 4,53 la mia de locuitori, fata de 4,49 - cifra raportata anterior de Directia de Sanatate Publica…

- Pana astazi, 28 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.530 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2., au fost inregistrate 34 cazuri noi de persoane infectate, 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv. sunt internate 185 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru.…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 25607 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 798 de pacienți au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Nu au fost raportate noi decese.…

- Astazi, 22 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 66 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 13.508 de persoane confirmate pozitiv, 12.304 de persoane vindecate și 355…

- Pana astazi, 13 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.826 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate, 23 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 229 persoane internate in spitalele din județul nostru. 14.392…