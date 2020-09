In fata expansionismului Chinei in Oceanul Pacific, Pentagonul doreste sa investeasca miliarde de dolari in US Navy pentru a face mai agila, mai autonoma si mai letala aceasta forta militara, a afirmat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, citat de AFP. In loc sa investeasca in portavioane uriase, care nu se deplaseaza decat inconjurate de o importanta forta aeronavala si care sunt imobilizate in fiecare an mai multe luni pentru lucrari de intretinere, Pentagonul doreste sa construiasca pana in 2045 nave si submarine capabile sa patruleze oceanele fara echipaj si fara intrerupere.…