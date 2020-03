Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. China are 81.782 de cazuri - inregistrate de la depistarea coronavirusului, la finalul anului trecut, in Wuhan (provincia Hubei) - si este urmata de Italia, cu 80.589 de cazuri. In SUA, tara cu 330 de milioane de locuitori, au fost raportate apoximativ 1.300 de decese si ea se afla in urma…

- Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii romani care vin din state cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile, acestea fiind cunoscute ca ''zone galbene'', noteaza Agerpres .Pe site-ul…

- Lista cu tarile care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea, a fost actualizata, fiind adaugata si Malaezia. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a raportat, de asemenea, 508 de noi cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, toate, cu exceptia a noua cazuri fiind depistate in provincia centrala Hubei, unde epidemia a inceput in decembrie. Bilantul la nivel national privind noi cazuri de infectare…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 2,698 la nivel mondial. China a raportat inca 71 de decese luni, 68 dintre acestea fiind in provincia Hubei, in China numarul total al persoanelor decedate fiind, conform Comisiei Nationale de Sanatate, de 2.663 de persoane. De asemenea, au fost…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN. Autoritațile din China au anunțat, luni, 71 de noi decese, 68 dintre acestea inregistrandu-se in provincia Hubei - centrul epidemiei de coronavirus. Bilanțul morților din China continentala a…

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de noul coronavirus indica 2.004 morti in China, dupa anuntarea miercuri de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese, relateaza AFP, citata de Agerpres.Coronavirusul a ucis 2.004 persoane in intreaga China, marea majoritate…

- Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor, informeaza CNN. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate…