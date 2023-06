În cîte lacuri din Chișinău este interzis scăldatul Scaldatul este interzis in șase din cele 16 lacuri ale Chișinaului. Despre acest lucru a anunțat Primaria municipiului Chișinau pe canalul sau Telegram, relateaza Noi.md cu referire la point.md Dupa cum s-a menționat, toate zonele de agrement din parcurile municipale din Chișinau sint pregatite pentru inceperea sezonului estival. Toate plajele situate in limitele orașului au fost dezinfecta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

