- Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus din data de 16 octombrie 2020, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate in alta țara, care intra pe drumurile din Romaniei. Astfel, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate…

- Masinile cu volan pe dreapta s-au inmultit in Romania. Multi soferi le cumpara din Marea Britanie pentru ca sunt mai ieftine decat cele conventionale, chiar daca sunt mai periculoase. De la 1 ianuarie, inmatricularea acestora va fi interzisa in cazul unui Brexit fara acord.

- Decizia are legatura cu perioada de tranziție la Brexit, astfel ca Romania este obligata sa nu mai permita nici importurile de mașini cu volan pe dreapta din Regatul Unit, care de la 1 ianuarie 2021 nu vor mai putea fi inmatriculate. In ceea ce-i priveste pe romanii care deja au mașini cu…

- Anumite mașini nu mai pot fi inmatriculate in Romania incepand cu 1 ianuarie 2021. Registrul Auto Roman a anunțat ca va schimba regulile de inmatriculare incepand cu 1 ianuarie 2021. Cei vizați de noile schimbari vor fi șoferii interesați de autoturismele importate din Marea Britanie, cu volan pe dreapta.…

- Vești bune pentru unii șoferi din țara. Mașinile care vor fi interzise in Romania din 2021 sunt cele cu volan pe dreapta, aduse aici de catre romanii care și le-au achiziționat din alte țari straine unde lucreaza, de fapt. Este vorba de mașinile cu volan pe dreapta, aduse din Marea Britanie. Motivul…

