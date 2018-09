Presedintele francez Emmanuel Macron, dupa vizitele sale in Danemarca si Finlanda de la sfarsitul lui august, se deplaseaza joi in Luxembourg, unde se va intalni cu liderii Beneluxului (Luxemburg, Olanda si Belgia), dupa care vineri va avea la Marsilia, in sudul Frantei, convorbiri cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul demersului sau de cautare de aliati fata de nationalistii eurosceptici, scrie miercuri intr-un comentariu AFP. Macron va lua dejunul joi cu premierii Xavier Bettel (Luxemburg), Mark Rutte (Olanda) si Charles Michel (Belgia), dupa care va avea ''o consultare cetateneasca''…