În acest oraș din România se închid restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din acest oraș și din trei comune din județ se inchid timp de o saptamana din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați a decis marți ca incepand de astazi sa se suspende activitatea restaurantelor și cafenelelor din orașul Galați și din comunele Cuca, Șendreni și Vanatori. Restaurantele și cafenelele aflate in pensiunile și hotelurile din localitațile menționate raman deschise doar pentru clienți. De asemenea, unitațile pot prepara produse care nu se consuma la fața locului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

