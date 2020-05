Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul universitar Virgil Paunescu, director Oncogen Timisoara, cel care a anunțat ca lucreaza la un vaccin impotriva COVID-19, vine cu noi detalii și spune ca leacul inventat de el funcționeaza. Paunescu a declarat ca și-a administrat doua doze de vaccin și ca totul demonstreaza ca a avut dreptate.”In…

- Acest medicament nu se gaseste in farmacii, ci se administreaza numai in spitale, injectabil, nu sub forma de pastile, si numai pacientilor in stare critica. „Eu sunt convins ca deja se gaseste pe internet. Dar nu se gaseste de fapt medicamentul, se gaseste un nume si un ambalaj cu o pastila…

- Medicamentul experimental antiviral Remdesivir, aflat momentan in teste și produs de compania Gilead Sciences, va deveni, cel mai probabil, standardul in tratarea COVID-19 . In urma unui studiu clinic, primele rezultate au aratat ca, datorita lui, anumiți pacienți s-au recuperat mai repede de la boala…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru tratarea COVID-19. Profesorul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat un document din care reiese ca centrul OncoGen din Timișoara este in prima linie a luptei... The post OMS le da dreptate! OncoGen Timisoara, singurul institut din Romania care are in testare un vaccin impotriva Covid-19. Lista cuprinde centre prestigioase…

- La nivel global, numarul deceselor provocate de noul coronavirus și al persoanelor infectate crește alarmant, dar iata ca exista și vești bune in aceste vremuri ingrijoratoare prin care trecem. Medicii de specialitate din Romania fac tot posibilul sa gaseasca un mod de prevenire a viruslui ucigaș, in…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca in prezent in Romania circula peste 300 de virusuri care se localizeaza in aparatul respirator, iar noul coronavirus afecteaza plamanii, datele aratand ca pana la 10 la suta dintre cazurile grave raman cu sechele. Streinu-Cercel afirma ca cei…