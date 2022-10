Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de specialitate din Senat au dat raport favorabil, cu amendamente, la OUG 119 privind plafonarea prețului la energie. A fost majoritate de voturi, cu doar patru impotriva, din partea USR. Raportul merge la Senat, ca prima camera sesizata. La ora 15:00 este programata ședința de plen. Printre…

- Plenul Camerei Deputatilor ar urma sa dezbata, marti, Ordonanta care majoreaza indemnizatiile demnitarilor, care a trecut saptamana trecuta de Senat cu scandal. In plen, PSD a cerut, prin liderul de grup, trimiterea proiectului la comisie pentru modificarea raportului. Potrivit unor surse parlamentare,…

- In data de 20.09.2022 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul in Ukraina, au retinut 33.565 buc. tunere digitale TV susceptibile a aduce…

- Ordonanta de urgenta a Executivului care reglementeaza preturile pe piata energiei a intrat, ieri, in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, prima camera sesizata. Documentul ar putea suferi modificari in Parlament, intrucat atat partidele de la putere, cat si cele din opozitie au depus mai…

- Am votat in Senat ordonanța Guvernului pentru combaterea speculei. Cu toate ca la prima vedere intenția Guvernului este laudabila, din punct de vedere economic lucrurile nu sunt deloc atat de simple. Voi prezenta o serie de argumente tehnice, pe care am sa incerc sa le pun intr-o lumina ușor de ințeles.…

- Pe partea de creștere a impozitelor pe proprietate din Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) exista un oarecare haos in sensul ca sunt probleme cu aplicarea. Unele primarii ar fi trimis intrebari la Ministerul Finanțelor, spune Adrian Vascu, pe site-ul propriu. De asemenea, primariile au cerut…

- Impozitul pe cladiri va creste de anul viitor, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, si doar in anumite cazuri exceptionale acesta va ramane neschimbat fata de 2022, se arata intr-o analiza realizata de Deloitte. Incepand din 2023, impozitarea proprietatilor imobiliare se schimba…

- Impozitele pe proprietate vor crește de anul viitor, in anumite cazuri de peste 2 - 3 ori. Adrian Vascu, senior partner Veridio și fost președinte ANEVAR a facut o analiza a noilor modificari pe partea de impozitare a claridilor din Ordonanța 16/2022.