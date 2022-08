Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile procesatoare au colectat cu 4,6% mai putin lapte de vaca, in primele sase luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2021, in timp ce cantitatea importata s-a majorat cu 13,8%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Fii la curent cu cele mai…

- Aproximativ 19 milioane de locuitori se mai afla pe teritoriul Romaniei, cu un milion mai puțin fața de 2011, a anunțat joi seara Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS), care a prezentat primele cifre din recensamantul populației realizat in acest an, la Realitatea Tv.„Cifra…

- Lucrarile de constructii, in crestere in primele 5 luni ale anului. Volumul lucrarilor a crescut cu peste 16 la suta in luna mai Volumul lucrarilor de constructii a crescut, in primele cinci luni ale anului in curs, ca serie bruta, cu 3,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…

- Tara noastra a importat mai mult lapte brut, cu aproape 16%, adica 9.500 de tone, in primele cinci luni ale anului, arata cifrele informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- Tara noastra a importat mai mult lapte brut, cu aproape 16%, adica 9.500 de tone, in primele cinci luni ale anului, arata cifrele informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- Cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a crescut cu 9.574 tone (+15,7%) in primele cinci luni ale acestui an, reiese din informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- Cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a crescut cu 9.574 tone (+15,7%) in primele cinci luni ale acestui an, reiese din informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde de lei, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Anul trecut in perioada…