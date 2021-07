Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- ”Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, valorile consumului national de energie, in sezonul verii, au atins cote maxime istorice, depasindu-le pe cele inregistrate la sfarsitul lunii iunie. In zilele de miercuri, 14 iulie 2021, si joi, 15 iulie 2021, s-au inregistrat noi…

- Tara noastra a inregistrat un deficit comercial de peste 8,836 miliarde de euro, in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 1,477 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a inregistrat un deficit comercial de peste 8,836 miliarde de euro, in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 1,477 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Statistica…

- Valoarea medie orara a fost de 8.509 MW, cu 160 MW mai mult decat pe 25 iunie, iar consumul mediu al zilei a fost de 7.430 MW, cu 132 MW mai mult decat pe 25 iunie, a informat compania. “Miercuri, 30 iunie 2021, valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice,…

- Aurul alb și aurul galben sunt cele mai cautate și, totodata, populare metale prețioase cand vine vorba despre bijuterii. Cel mai mare producator din lume de bijuterii din aur in acest moment este fara indoiala China. Aurul este prezent in cantitați mari in nucleul Pamantului Aurul provine din reacțiile…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele trei luni ale anului, la 5,327 miliarde de euro, in crestere cu 863,1 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020, arata datele publicate de INS. In aceasta perioada, exporturile au insumat 17,719 miliarde de euro,…