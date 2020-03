IMM-urile pot obţine până la un milion de euro prin POR, însă depunerea proiectelor ar trebui prelungită (consultanţi) Firmele mici si mijlocii din Romania, care vor fi puternic afectate de criza COVID-19, au acces la finantari nerambursabile cuprinse intre 200.000 si un milion de euro, in functie de dimensiunea afacerii si tipul investitiei, prin Programului Operational Regional POR 2.2, insa termenul de depunere a dosarelor ar trebui prelungit, arata consultantii in fonduri europene.



"Consideram ca, in contextul epidemic actual este indicata prelungirea perioadei de depunere a proiectelor, tinand cont ca se solicita depunerea unor documente ce implica contactul cu autoritatile si ca nu toate autoritatile…

Sursa articol: agerpres.ro

