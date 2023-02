Imaginile din dronă arată devastarea la granița cu Turcia Imaginile luate din drona arata cat de grava este devastarea la granița dintre Turcia și Siria dupa cutremurele de duminica spre luni. Videoclipul difuzat luni (6 februarie) de Fundația de Ajutor Umanitar (IHH) a aratat pene de fum care ies din cladirile aplatizate, in timp ce lucratorii de la salvare se cațarau peste structurile prabușite in cautarea supraviețuitorilor, potrivit Reuters. IHH a declarat ca a trimis o echipa de 1.100 de lucratori in cautare și salvare dupa ce un cutremur uriaș a provocat mii de morți intr-o zona din Turcia și nord-vestul Siriei. Imaginile din drona arata devastarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

