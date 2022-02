Stiri pe aceeasi tema

- ​În etapa a 24-a din Liga 1, Rapid merge la Mediaș pentru duelul cu Gaz Metan, de vineri, 4 februarie, de la ora 19:55. Ambele formații traverseaza o perioada plina de probleme, dar parca dificultațile sunt mai mari în tabara ardelenilor.Medieșenii nu sunt cu salariile la zi, iar antrenorul…

- Tehnicianul de 45 de ani spera sa nu preia porecla lui Gigi Mulțescu dupa ce a parasit-o pe Clinceni, formație cu grave probleme financiare, a preluat Gaz Metan, unde nu-i situația roz, și a fost foarte aproape de Dinamo, dorit de Iuliu Mureșan

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evidențiati in partidele etapei a 19-a:FC U Craiova 1948 -Academica Clinceni 1 – 2, Robert Ion (Academica).FC Rapid – FC Argeș Pitești 2 – 0, Alexandru Albu…

- FC Argeș și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat miercuri în etapa a XX-a a Ligii 1.Gazdele au deschis scorul prin Șerban ('2), în timp ce Damașcan ('77) a egalat pentru oaspeți.În urma acestui rezultat, FC Argeș se afla pe…

- Intrebat despre cele doua infrangeri din campionat, cu Gaz Metan Mediaș și Rapid, dar și despre urmatorul meci, cu Sepsi Sf. Gheorghe, Mihaița Ianovschi, antrenorul principal de la FC Argeș, ne-a declarat:”Infrangerea de acasa cu Mediaș a venit dupa un joc bun, in care am deschis scorul repede, am controlat…

- FCSB s-a impus in deplasare cu Gaz Metan Medias, scor 1-0, datorita reusitei semnate de rezerva Darius Olaru (23 de ani), in minutul 59. FCSB pune presiune pe campioana CFR Cluj. Acumuleaza 43 de puncte, 5 sub lider. Gaz Metan ramane pe pozitia a 12-a, cu 19 puncte. In clasament, lider este CFR Cluj,…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Ilie Poenaru, a criticat, luni seara, arbitrajul de la meciul cu Faul Constanta, incheiat la egalitate, scor 1-1, arata News.ro. ”Am jucat cu o echipa buna, care paseaza. Ne-am lasat dominati, asta a fost strategia noastra. Am jucat multe meciuri impotriva…