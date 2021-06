Ilfov: Focuri de armă și cărămizi aruncate spre o femeie, în plină stradă Politistii din Ilfov au deschis luni o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca doi barbati au aruncat spre o femeie cu caramizi, in timp ce mergea pe strada. Potrivit polițiștilor, unul dintre barbați a tras trei focuri, in sus, cu un pistol. Agresorii au fost identificati, fiind in custodia Politiei. „La data de 14 iunie a.c., in jurul orelor 12:50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din comuna Ganeasa, o persoana arunca cu caramizi intr-o curte si trage cu pistolul. La fata locului s-au deplasat politistii orasului Voluntari si politisti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

