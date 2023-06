Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa anunta marti - si prezinta inregistrari video ca dovada - ca a capturat, pentru prima oara pe frontul din Ucraina, tancuri de fabricatie germana de tip Leopard si blindate de fabricatie americana de tip Bradley, livrate Kievului de catre Occident in vederea unei contraofensive, relateaza…

- Atat mortalitatea in exces, cat și numarul de copii nascuți morti au crescut odata cu creșterea vaccinarilor anti-Covid, a fost concluzia cercetatorilor germani, in urma unui studiu amplu efectuat pe datele statistice din aceasta țara. Astfel, la toate grupele de varsta sub 80 de ani, excesul de mortalitate…

- Severitatea focarului actual de gripa aviara si daunele economice si personale pe care le-a provocat au determinat guvernele sa reconsidere vaccinarea pasarilor de curte. Cu toate acestea, unele tari, precum Statele Unite, raman reticente, in principal din cauza restrictiilor comerciale pe care le-ar…

- Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elveția spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva COVID-19 pentru primavara/vara 2023”. De asemenea, nici persoanelor desemnate cu risc ridicat nu li se recomanda sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit autoritaților. Oficialii…

- Autoritațile din aceasta țara au incetat sa mai recomande vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv pentru persoanele care sunt desemnate cu risc crescut de COVID-19. Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elveția spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva COVID-19 pentru…

- Autoritatile din aceasta tara au incetat sa mai recomande vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv pentru persoanele care sunt desemnate cu risc crescut de COVID-19, scrie Hotnews. Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elvetia spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva…

- Celebra pentru opiniile anti-vaccinare, cat și anti-pandemie COVID-19, Olivia Steer a fost amendata de CNCD cu 5.000 de lei. Soția lui Andi Moisescu a avut o prima reacție dupa amenda și spune ca va demonstra, pas cu pas, cu dovezi și argumente, de ce amenda este ilegala. La cateva ore de la anunțul…