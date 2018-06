Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa a apartinut presedintelui francez Emmanuel Macron, iar noua forta militara va avea ca scop coordonarea soldatilor intr-un mod rapid pentru a gestiona crize din intreaga lume.Ministrii Apararii din Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania si…

- Romania are al patrulea cel mai scazut nivel al consumului pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, de 68% din media UE, valori mai scazute fiind inregistrate in Ungaria, Croatia si Bulgaria, potrivit datelor aferente anului 2017 publicate marti de biroul european de Statistica, Eurostat. Astfel,…

- Cu putine ore inaintea intalnirii dintre președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul Giuseppe Conte, masurile luate de autoritatile de Palatul Elysee pentru combaterea imigrației ilegale a aruncat o noua umbra asupra Franței, care cu trei zile in urma ii facea morala lui Matteo Salvini din cauza…

- Așa cum am spus mereu, noi ramanem aliații Statelor Unite“. Dupa pozitia NATO privind ridicarea sancțiunilor Rusiei, Luigi Di Maio incearca sa-i linișteasca pe aliați: „Acesta este un guvern care vrea sa mentina Italia in acorduri și alianțe, asigurand continuitatea celor stipulate deja", potrivit Il…

- Premierul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a afirmat marti ca poarta negocieri cu alti lideri europeni despre infiintarea intr-o tara de pe continent, dar in afara Uniunii Europene, a unei tabere pentru solicitanti de azil respinsi, relateaza miercuri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Asociația Lumea lui Pinocchio din Panciu organizeaza vineri, 25 Mai 2018, Ziua Porților Deschise, prilej de a-l sarbatori pe Pinocchio la a 5-a aniversare. Chiar daca Centrul este tanar, Asociația și-a inceput activitatea in data de 29 noiembrie 2001, sub denumirea de Asociatia Rom pentru Rom, cu sprijinul…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

