Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite ale Americii a ramas șocata in momentul in care a observat faptul ca 37 de milioane de dolari i-au fost transferați in cont, de catre o banca. Imediat dupa șoc, aceasta a decis ce are de gand sa faca cu banii.

- V-ati gândit vreodata ce ati face cu câteva zeci de milioane de dolari? O tânara din Statele Unite nu numai ca si-a facut planuri detaliate, dar a si avut în conturi peste 37 de milioane de dolari. E drept, doar pentru scurt timp.Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova doua granturi in valoare totala de circa 12 milioane de dolari, in cadrul a doua acorduri semnate anterior de cele doua state. Potrivit vicepremierului dl Serghei Pușcuța, banii vor fi oferiți sub forma de asistența tehnica.

- Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova doua granturi in valoare totala de circa 12 milioane de dolari, in cadrul a doua acorduri semnate anterior de cele doua state. Potrivit vicepremierului Serghei Puscuta, banii vor fi oferiti sub forma de asistenta tehnica.

- Cantaretul si compozitorul american Irving Burgie, care a reorchestrat alaturi de Harry Belafonte piesa ''Day-O'' (the Banana Boat Song) si a adus genul muzical calypso in Statele Unite ale Americii, a murit vineri, la varsta de 95 de ani, informeaza duminica AFP. Moartea…

- Grupul energetic Enel, prin compania sa de energie regenerabila Enel Green Power North America (EGPNA), a inceput constructia parcului eolian Aurora, cu o capacitate de 299 MW, in statul Dakota de Nord, Statele Unite, iar constructia parcului, care urmeaza sa devina complet operational pana la sfarsitul…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…

- In Los Angeles s-a deschis un restaurant vegan unde poți fuma marijuana in voie, care a fost deschis de un brand de cannabis in care au investit mai multe vedete, printre care și Miley Cyrus. Este primul restaurant de acest gen din Statele Unite ale Americii. Clienții care ii vor calca pragul vor putea…