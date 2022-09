Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta ca a primit instiintare de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, cu privire la aprobarea cererii de finantare in valoare de 9 milioane de euro, din Planul National de Redresare si Rezilienta…

- A XIV-a ediție a Universitații de Vara de la Ramnicu Sarat a inceput astazi, 22 august și va dura pana vineri, 26 august, iar organizator este Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Anul acesta, tema este „Pedagogia Memoriei și Datoria Neuitarii’’,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc iși exprima susținerea deplina fața de inițiativa deputatului Alexandru Muraru de introducere in programa de studii liceale a disciplinei Istoria comunismului. O astfel de masura, menita sa completeze conținuturile transmise…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc iși exprima surprinderea și indignarea in legatura cu anunțul organizarii unui eveniment cultural cu denumirea de „Cenaclul Flacara”, menit sa marcheze ziua nașterii „poetului de curte” Adrian Paunescu. „Organizat de catre…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta luni deschiderea programului educational "Descopera Romania Institutionala", prin care studentii din Romania vor invata cum functioneaza institutiile statului in prezent, fata de perioada regimului comunist.…