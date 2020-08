IGSU: 769 de persoane, asistate medical la punctele de prim ajutor instalate pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența sunt mobilizați maxim pentru lichidarea arderii pe poligonul de deșeuri din apropierea localitații Țanțareni. La fața locului este instituit staul major al IGSU care gestioneaza lichidarea incendiului.

- Aproximativ 77.100 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 29.900 mijloace de transport (dintre care 14.300 automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, joi, Inspectoratul General al Politiei…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 83 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 124 de efective pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție…

- Sapte persoane, printre care si patru copii, s-au aflat in pericol de inec, miercuri, la Mangalia, iar dintre acestea un adult se afla in stare grava, fiind resuscitat de catre cadrele medicale. In ciuda eforturilor depuse, el nu a mai putut fi salvat. Barbatul avea 47 de ani si era din judetul Cluj,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea mai multe persoane in pericol de inec, pe plaja Laguna din Mangalia. Acolo s-au deplasat doua ambulante SMURD B, doua ambulante ale Serviciului Judetean…

- Trei persoane au murit, dupa ce au fost luate de viitura, 71 de oameni au fost evacuați, iar aproape 400 de case și 600 de curți au fost inundate, potrivit unui bilanț al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- In plina prabușire economica, prioritatea numarul 1 a Guvernului este cumpararea a 12 elicoptere pentru instituția condusa de Arafat. Principala motivație a acestei achiziții este aceea ca timpul de raspuns al aparatelor de zbor ar scadea cu un minut și 44 de secunde. Guvernul a decis sa aprobe solicitarea…

- 44 074 persoane din sistemul sanitar primesc stimulentul de risc aferent lunii aprilie, a transmis Ministerul Sanatații. Astfel, pentru luna aprilie 2020, un numar de 14.355 persoane din cadrul unitaților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanța, direcțiilor de sanatate publica, dar și rezidenți…