IGPR. Peste 500 de permise de conducere retinute intr-o zi, pentru viteza

- Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava au organizat, luni, 1 iunie, o acțiune de control in trafic care a urmarit combaterea vitezei excesive și a depașirilor neregulamentare, fiind scoase in trafic autospecialele cu radar. In cateva ore au fost aplicate 161 de amenzi, in valoare de peste 65.000…

- In aceasta minivacanta de trei zile, polițiștii argeșeni au acționat pe toate drumurile din județ, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, in contextul masurilor specifice starii de alerta. Polițiștii argeșeni au fost la datorie si in minivacanta de 1 iunie și au acționat pe toate drumurile…

- In cursul zilelor din week-end-ul care tocmai s-a incheiat, politistii maramureseni au actionat pe drumurile publice pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta limita de viteza, a celor care conduc sub influenta alcoolului precum si verificarea tehnica a vehiculelor aflate in traficul rutier,…

- Avand in vedere minivacanța care se apropie, in zilele premergatoare perioadei 30 mai – 01 iunie, polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat o actiune preventiv-reactiva pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii regimului legal de viteza de catre conducatorii…

- Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au acționat, in perioada 18 – 25 mai, pe drumurile de pe raza județului, pentru depistarea soferilor care depasesc viteza legala. Politistii au actionat cu echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. In perioada 15-17 mai a.c., politisti rutieri si de ordine publica, impreuna cu jandarmi si politisti locali au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…

- Politiștii clujeni continua sa acționeze pentru reducerea victimizarii din accidentele rutiere, produse pe fondul conducerii autovehiculelor cu viteza excesiva. La data de 14 mai a.c.,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Duminica, polițiștii au intervenit la peste 20 de evenimente. Au fost sesizate noua infractiuni, iar in trafic au fost reținute 22 de permise de conducere. La data de 10 mai a.c., polițiștii au intervenit la 26 de evenimente, toate fiind sesizate prin 112. In urma activitaților desfașurate, au fost…