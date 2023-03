Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ndash; 28 februarie 2023, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost luate in supraveghere 1.698 de persoane, fata de care organele judiciare au dispus masuri preventive.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, fata de 397 de persoane a fost dispusa masura arestului la…

