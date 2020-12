Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, alaturi de polițiile din Brazilia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Ucraina și Dubai, sub coordonarea EUROPOL, a participat la o ampla acțiune pentru destructurarea unei grupari banuite de trafic de droguri, prin intermediul unor transporturi din Brazilia catre Europa, potrivit…

- Bitdefender a anunțat ca, in urma colaborarii cu Poliția Romana, DIICOT, FBI, și cu sprijin din partea Europol și Eurojust, a fost anihilata o grupare de criminalitate informatica din Romania, specializata in crearea, dezvoltarea și comercializarea unor amenințari informatice capabile sa evite soluțiile…

- Unsprezece arme detinute ilegal si 300 de cartuse au fost descoperite de politistii romani la inceputul lunii noiembrie, in cadrul unei actiuni desfasurate la nivel european pentru prevenirea si combaterea traficului de arme. Practic, Poliția s-a facut de ras, daca ținem cont de faptul ca la absolut…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la aproximativ 200 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii octombrie, fiind salvate circa 250 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor…

- O noua tranșa de 500.000 de doze de vaccin gripal, distribuit gratuit de Ministerul Sanatații categoriilor considerate cu risc de imbolnavire, este livrata astazi de furnizor direcțiilor de sanatate publica. Dozele de vaccin vor fi direcționate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiat in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune, conform News.ro. Orban, dupa scandalul privind fostul sef al Oficiului pentru Spalarea Banilor: Nu am avut informatia…

- O ampla actiune de prevenire și combatere a furturilor in trenuri s-a derulat la sfarșitul saptamanii trecute. Polițiștii de la Transporturi au fost in aproape 600 de trenuri de calatori și in peste 400 de stații și triaje pentru siguranța oamenilor, dar și pentru a-i avertizat cu privire la eventuale…