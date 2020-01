Amenzi de peste un milion de lei au fost acordate de politisti in cadrul unei actiuni pentru verificarea comertului cu animale, informeaza, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).



Peste 2.300 de sanctiuni au fost aplicate si 35 de infractiuni au fost constatate in urma unei actiuni nationale care a urmarit verificarea legalitatii activitatilor comerciale cu animale si a sacrificarii acestora.



Actiunea a avut loc in perioada 6 - 20 decembrie 2019, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica.



In activitati au fost angrenati peste 3.800 de politisti,…