Stiri pe aceeasi tema

- Am stabilit ca problema poluarii nu este doar una care ține de Primarie și Minister, ci cuprinde obligativitatea intervenției și altor autoritați: Ministerul Transporturilor – trebuie sa demareze centura orașului, Ministerul Sanatații – trebuie sa evalueze impactul planurilor de masuri asupra sanatații…

- Nivelul crescut al poluarii la Iasi i-a bagat in sedinta pe primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Costel Alexe. Edilul-sef al Iasului a catalogat reuniunea drept „prima intalnire serioasa" pe tema poluarii care ale loc la sediul ministerul de resort. Intr-o declaratie de presa, primarul a vorbit…

- In vreme ce echipa de fotbal Politehnica se pregateste in Antalya, in cantonament, in Iasi lucrurile incep sa se limpezeasca in ceea ce priveste conducerea clubului. Ieri, primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat ca Adrian Ambrosie ii va lasa locul lui Ciprian Paraschiv in fruntea clubului. "Incepem…

- La statuia poetului national si la Teiul lui Eminescu, din Parcul Copou, astazi, au avut loc, ceremonialuri militar si religios, si au fost depuse coroane de flori din partea oficialitatilor. Momentul a fost prilejuit de marcarea a 170 de ani de la nasterea poetului. Primarul Iasului, Mihai Chirica,…

- Dezvoltarea turismului in Regiunea de Nord – Est a Romaniei si provocarile pe care le aduce industria turistica in contextul necesitatii de protejare si punere in valoare a patrimoniului national au constituit cateva dintre temele abordate la Gala Descopera Nord – Est. La eveniment a participat si primarul…

- Actualul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe e deputat de Iasi. Prin urmare nu putea in orasul care l-a consacrat sa nu-si puna apropiatii la conducerea institutiilor din subordine, asa cum a invatat de la mentorul sau de trista amintire Relu Fenechiu, scrie curentul.info . Astazi…

- Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA și Compania de Transport Public SA au la dispoziție, in total, 188 de utilaje și autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule și utilaje, 113 sunt ale societaților comerciale ale municipalitații, iar restul sunt contractate…

- Lista continand componenta guvernului Orban va fi prezentata si presedintelui Klaus Iohannis inainte de a fi depusa la Parlament. "PNL este in parteneriat cu presedintele Romaniei si ne consultam in privinta celor mai importante discutii. Presedintele va cunoaste lista ministrilor", a anuntat…