Specialistii Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) au testat gratuit populatia in cursul zilei de ieri pentru depistarea infectiilor cu virusurile hepatice. Actiunea a avut loc in cadrul unui program amplu, de peste 11 milioane de euro, cu un grup tinta de 130.000 de persoane, care se desfasoara pe o perioada de 2 ani si care isi propune sa depisteze prevalenta acestor virusuri la nivelul populatiei din Moldova. „In cadrul proiectului se va realiza o testare, o depistare a cazurilor, a purtatorilor de virusuri in special hepatita B, C si D pentru toata Regiunea…