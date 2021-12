Iașul se află pe primul loc în topul județelor cu copii aflați în sistemul de protecție specială Intr-un top național, județul Iași ocupa locul al treilea in ceea ce privește numarul copiilor cu parinții plecați la munca in strainatate. Conform datelor, este vorba de 4.448 de copii lasați singuri sau in grija altor rude. Mai mult, județul Iași se afla mai departe pe primul loc in topul județelor cu copii aflați in sistemul de protecție speciala. „Este o situație foarte grea, mai ales atunci cand bunicii sunt in varsta. Pentru a preveni diferite situații de risc, printre care și cel de instituționalizare, serviciile de sprijin pentru acești copii și pentru persoanele in grija carora raman… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

