Stiri pe aceeasi tema

- Noi materii in programa școlara din 2022: Educatia juridica, financiara si antreprenoriala devin obligatorii Noi materii in programa școlara din 2022: Educatia juridica, financiara si antreprenoriala devin obligatorii Anul școlar 2022-2023 va aduce noi schimbari in orarul elevilor. Astfel, incepand…

- Educatia juridica, financiara si antreprenoriala vor deveni materii de studiu obligatorii pentru invatamantul preuniversitar, in toate scolile din Romania, incepand cu anul scolar viitor.

- Vineri a debutat primul an universitar la Universitatea din Focșani, la sediul fostei Prefecturi Putna, unde vor desfașura cursuri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din București. „Sunt extrem de onorat sa particip la deschiderea anului universitar. Pot spune ca desavarșirea…

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi intentioneaza sa isi extinda activitatea in patru mari orase din Ucraina si Republica Moldova, a anuntat, sambata, la Botosani rectorul institutiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, UAIC a demarat demersurile pentru infiintarea unor extensiuni in…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC PR PHOTO MEDIA SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE Numele beneficiarului: PR PHOTO MEDIA SRLObiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta diversificarea si dezvoltarea activitatii…

- Conducerile facultatilor din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iasi au adoptat propriile scenarii de desfasurare a cursurilor si seminariilor. Administratiile de la 8 facultați au decis ca toate cursurile se vor ține on-line iar seminariile cu prezenta fizica. Studentii de la Matematica,…

- Joi 23 septembrie 2021, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași trebuia sa-și anunțe studenții cu privire la modalitatea in care vor incepe cursurile, fața in fața, online sau hibrid. Dupa o ședința a Senatului Universitații, insa, rectorul Tudorel Toader a anunțat pe pagina sa de Facebook ca…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza in perioada 6-8 septembrie 2021, la facultațile și specializarile unde au ramas locuri disponibile dupa admiterea din iulie, o noua sesiune de inscrieri pentru studii de licența și master. Candidații au posibilitatea de a se inscrie online, la…