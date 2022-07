Iaşi: Studenţi din ţară şi străinătate proiectează un hub academic într-o clădire a TUIASI Deschiderea oficiala a Școlii Internaționale de Vara „The hubs and the bees, design the perfect academic hive!”, organizata de BEST Iași cu sprijinul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a avut loc luni, 11 iulie 2022, la Fab Lab Iași. In perioada 10 – 23 iulie, studenți romani și internaționali participa la un curs intensiv al carui scop este de a-i provoca sa proiecteze un hub academic modern. TUIASI sprijina organizarea Școlii Internaționale de Vara in special prin asigurarea și implicarea trainerilor, patru profesori, dintre care doi sunt beneficiari ai burselor Fulbright,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

