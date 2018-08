Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost ranite in urma unui accident teribil ce a avut loc intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti.

- Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD.Potrivit ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile."La locul accidentului au fost mobilizate o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD de la Garda…

- Un barbat de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care un baiat de 14 ani, au fost ranite grav dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, sambata seara, intre Tandarei si Platonesti, in judetul Ialomita.

- Un barbat de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care un baiat de 14 ani, au fost ranite grav dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, sambata seara, intre Țandarei și Platonești, in județul ...

- Un accident in lant a avut loc joi dupa amiaza, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Cenad, in care au fost implicate cinci autovehicule si noua persoane, dintre care doua victime au fost transportate la spital, transmite Agerpres.ro. Cinci autoturisme au fost implicate intr o coliziune succesiva,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A intre localitatile Dorobantu si Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 19.07.2018, ora 08.38, un barbat, de 49 de ani, din localitatea Harsova, a condus un autoturism marca Land Rover pe DN 2A, dinspre localitatea…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite.

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…