Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- „Domnule Ciolacu, Eu, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, va invit in mod oficial pe dumneavoastra personal la Ministerul Finantelor Publice pentru o prezentare a situatiei financiare a Romaniei si starea economiei. Voi prezenta urmatoarele teme: Deficitul bugetului general consolidat. Executia…

- Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu majoritatea liderilor formatiunilor politice din Parlament si ca in maxim 48 de ore se va lua o decizie privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD a declarat ca sunt motive suficiente pentru a depune o astfel de motiune. "Pana…

- Donald Trump va sustine duminica seara o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. Conferinta de presa are loc la o zi dupa ce Trump a acuzat ca „statul paralel” din FDA ar intarzia intentionat vaccinul anti Covid.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte…

- Gigi Becali și-a ieșit din fire dupa ultimele declarații ale șefului Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. Arafat și-a facut dușmani in lumea fotbalului, dupa masurile dure luate in pandemie, scrie adevarul.ro. Becali a semnalat insa o situație bizara, pe care o intalnim…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Horatiu Moldovan a anuntat ca Romania nu va face o testare in masa si testarea va continua ca si pana acum, urmand sa fie testati pacientii conform definitiei de caz. El precizat ca testarea in masa nu ar fi relevanta.Horatiu Moldovan a fost…

- Cele cinci luni de plina pandemie in Romania, cu o explozie a cazurilor in ultimele trei saptamani, au dovedit vulnerabilitațile statului roman și imposibilitatea acestuia de a pastra un echilibru in fața crizei. Companiile au anunțat disponibilizari,...